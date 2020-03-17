Скільки українців отримують зарплату у конвертах: неочікувана дані

Зарплата у конвертах – це ті кошти, як роботодавець платить виконавцю, але так техенько, аби ніхто не помітив. Тоді всі у виграші крім, окрім держави. Чи багато українців отримують так заробітну плату – читайте далі.

73% українців негативно ставляться до неофіційного працевлаштування. Згідно з опитуванням, серед працевлаштованих – 63% працюють офіційно.

До слова Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні

11% громадян України отримує зарплату у конвертах. Про повністю тіньовий заробіток розповіли 24% українців.



11% українців отримує зарплату у конвертах / Фото 24 каналу

92% роботодавців платять гроші у конвертах задля економії на податках. Майже половина працівників самі просять не оформлювати їх через субсидії. А 40% не оформлюють працівників офіційно через складність процедури звільнення.



49% українців просять не оформлювати їх через субсидії / Фото 24 каналу

Кожен четвертий не усвідомлює, що неофіційно працевлаштовані не мають жодних гарантій дотримання трудового законодавства.

Дані: Info Sapiens

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