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      Скільки українців отримують зарплату у конвертах: неочікувана дані

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      Зарплата у конвертах – це ті кошти, як роботодавець платить виконавцю, але так техенько, аби ніхто не помітив. Тоді всі у виграші крім, окрім держави. Чи багато українців отримують так заробітну плату – читайте далі.

      73% українців негативно ставляться до неофіційного працевлаштування. Згідно з опитуванням, серед працевлаштованих – 63% працюють офіційно. 

      До слова Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні

      11% громадян України отримує зарплату у конвертах. Про повністю тіньовий заробіток розповіли 24% українців.


      11% українців отримує зарплату у конвертах / Фото 24 каналу

      92% роботодавців платять гроші у конвертах задля економії на податках. Майже половина працівників самі просять не оформлювати їх через субсидії. А 40% не оформлюють працівників офіційно через складність процедури звільнення.


      49% українців просять не оформлювати їх через субсидії / Фото 24 каналу

      Кожен четвертий не усвідомлює, що неофіційно працевлаштовані не мають жодних гарантій дотримання трудового законодавства.

      Дані: Info Sapiens

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут  

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Робота Новини України Зарплата
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