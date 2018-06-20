Сколько украинцев попросило убежища в Беларуси с начала года: назвали цифру

С начала 2018-го в Беларусь с просьбой о предоставлении защиты обратились около 400 иностранцев, 90% из которых – украинцы.

Об этом заявил заместитель начальника департамента по вопросам гражданства и миграции министерства внутренних дел Беларуси Александр Татура, сообщает "Интерфакс".



Кроме украинцев приют в Беларуси ищут мигранты из Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана и Бангладеш.

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По словам Татура, увеличение количества вынужденных мигрантов в стране произошло с началом военных конфликтов в 2014 году.

Если в 2013 году количество иностранцев, которые ходатайствовали о защите, не превышала двухсот человек, то, начиная с 2014 года, их количество увеличилось в 4 – 6 раз,

– сказал он.