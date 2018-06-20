Скільки українців попросили притулку в Білорусі з початку року: назвали цифру
З початку 2018-го до Білорусі з проханням про надання захисту звернулися близько 400 іноземців, 90% з яких – українці.
Про це заявив заступник начальника департаменту з питань громадянства і міграції міністерства внутрішніх справ Білорусі Олександр Татура, повідомляє "Інтерфакс".
Окрім українців прихисток в Білорусі шукають мігранти з Іраку, Пакистану, Сирії, Ємену, Афганістану та Бангладеш.
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За словами Татура, збільшення кількості вимушених мігрантів у країні відбулося з початком воєнних конфліктів у 2014 році.
Якщо до 2013 року кількість іноземців, які клопотали про захист, не перевищувала двохсот осіб, то, починаючи з 2014 року, їх кількість збільшилася в 4 – 6 разів,
– сказав він.