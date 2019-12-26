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      Сколько украинцев празднуют Рождество дважды: опрос

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      Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды / Unsplash

      Большинство украинцев празднуют Рождество по юлианскому календарю – 7 января. Однако распространяется обычай праздновать и по григорианскому календарю – 25 декабря.

      Дважды Рождество празднует каждый четвертый украинец, такие данные опроса директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина озвучила во время пресс-конференции.

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      Так, по данным фонда, 25 декабря Рождество отпраздновали 25% украинцев, а 7 января собираются праздновать 68%.

      Вы скажете, как это, это больше, чем 100%. 21% будут праздновать Рождество дважды  вчера и 7 января. То есть, в сумме получается, что вчера праздновали 25%, но 88% будут праздновать 7 января,
      – объяснила она.

      Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,3%.

      Как относятся украинцы к идее переноса даты празднования Рождества?

      Такую идею поддерживают четверть украинцев. Против такой идеи гораздо больше опрошенных, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

      • 25% опрошенных – поддерживают;
      • 64% опрошенных – против такой идеи;
      • 7% отметили, что им безразлично;
      • 4% опрошенных – затруднились ответить.

      Количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества, выросло. В 2016 году лишь 15% поддерживали эту идею, 69% – были против.

      В других регионах большинство опрошенных против переноса:

      • в центре 23% – за и 66% – против;
      • на Юге – 15% и 74% соответственно;
      • на Востоке – 14% и 74%.

      Что интересно, несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

      Что говорят об этом в ПЦУ?

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

      Еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября 2018 года, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.

      Теперь он отметил, что переход церкви на григорианский календарь может внести "сумятицу" в украинское православие на много лет вперед. По его мнению, такое решение потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин
      с миллионами верных".

       Читайте также: Возможно двойное празднование, – митрополит ПЦУ о переносе Рождества

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Традиции Рождество Религия
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