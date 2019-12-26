Скільки українців святкують Різдво двічі: опитування

Більшість українців святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Однак поширюється звичай святкувати і за григоріанським календарем – 25 грудня.

Двічі Різдво святкує кожен четвертий українець, такі дані опитування директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна озвучила під час пресконференції.

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Так, за даними фонду, 25 грудня Різдво відсвяткували 25% українців, а 7 січня збираються святкувати 68%.

Ви скажете, як це, це більше, ніж 100%. 21% святкуватимуть Різдво двічі - вчора і 7 січня. Тобто, в сумі виходить, що вчора святкували 25%, але 88% святкуватимуть 7 січня,

– пояснила вона.

Опитування проведене 13-18 грудня 2019 року серед 2017 українців від 18 років і старше по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не вище 2,3%.

Як ставляться українці до ідеї перенесення дати святкування Різдва?

Таку ідею підтримують чверть українців. Проти такої їдеї набагато більше опитаних, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

25% опитаних – підтримують;

64% опитаних – проти такої ідеї;

7% зазначили, що їм байдуже;

4% опитаних – не змогли відповісти.

Кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва, зросла. У 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.

В інших регіонах більшість опитаних проти перенесення:

у Центрі 23% – за і 66% – проти;

на Півдні – 15% і 74% відповідно;

на Сході – 14% і 74%.

Що цікаво, дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

Що кажуть про це у ПЦУ?

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства . Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва .

Тепер він наголосив, що перехід церкви на григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я на багато років вперед. На його думку, таке рішення потенційно "законсервують" в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних".

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Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу