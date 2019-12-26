Скільки українців святкують Різдво двічі: опитування
Більшість українців святкують Різдво за юліанським календарем – 7 січня. Однак поширюється звичай святкувати і за григоріанським календарем – 25 грудня.
Двічі Різдво святкує кожен четвертий українець, такі дані опитування директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна озвучила під час пресконференції.
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Так, за даними фонду, 25 грудня Різдво відсвяткували 25% українців, а 7 січня збираються святкувати 68%.
Ви скажете, як це, це більше, ніж 100%. 21% святкуватимуть Різдво двічі - вчора і 7 січня. Тобто, в сумі виходить, що вчора святкували 25%, але 88% святкуватимуть 7 січня,
– пояснила вона.
Опитування проведене 13-18 грудня 2019 року серед 2017 українців від 18 років і старше по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не вище 2,3%.
Як ставляться українці до ідеї перенесення дати святкування Різдва?
Таку ідею підтримують чверть українців. Проти такої їдеї набагато більше опитаних, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
- 25% опитаних – підтримують;
- 64% опитаних – проти такої ідеї;
- 7% зазначили, що їм байдуже;
- 4% опитаних – не змогли відповісти.
Кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва, зросла. У 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.
В інших регіонах більшість опитаних проти перенесення:
- у Центрі 23% – за і 66% – проти;
- на Півдні – 15% і 74% відповідно;
- на Сході – 14% і 74%.
Що цікаво, дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.
Що кажуть про це у ПЦУ?
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.
Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.
Тепер він наголосив, що перехід церкви на григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я на багато років вперед. На його думку, таке рішення потенційно "законсервують" в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних".
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Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу