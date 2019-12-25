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      Можливе подвійне святкування, – митрополит ПЦУ про перенесення Різдва

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      Олександр Драбинко / fraza.ua

      У Православній церкві України не виключать, що українці можуть практиктику подвійне святкування Різдва.

      Таку думку в інтерв'ю виданню "Громадське" озвучив митрополит Олександр Драбинко. За його словами, більше чніж половина, тобто 10 з 15 помісних православних церков, вже відзначають Різдво за юліанським календарем. 

      Цікаво: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      "Щодо фрази владики Епіфанія про перенесення святкування, вона була сказала ще в минулому році і фактично витягнута з контексту. Тому що помісні православні церкви теж святкують Різдво Христове 25 грудня. Тільки в одному календарі це за григоріанським календарем, а іншому – за юліанським. І ми все одно не святкуємо 7 січня", – пояснив митрополит.

      Він вважає, що така ініціатива може мати місце в добровільній практиці проведення богослужінь. 

      "В нас зараз дуже відбувається євроінтеграція. І не треба забувати, що у нас 10 мільйонів, а може й більше, православних українців перебувають за кордоном на заробітках. А їм ніхто 7 січня не виділить як окремий святковий день, так як у нас", – розповів Олександр Драбинко. 

      Я вважаю, що може бути подвійне святкування. Хто бажає і кому необхідно, можна святкувати 25, іншим можна 7,
      – сказав він. 

      До слова, нещодавно предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

      Довідка: до кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.

       

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Епіфаній Різдво Православна церква України Релігія
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