Можливе подвійне святкування, – митрополит ПЦУ про перенесення Різдва

У Православній церкві України не виключать, що українці можуть практиктику подвійне святкування Різдва.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Громадське" озвучив митрополит Олександр Драбинко. За його словами, більше чніж половина, тобто 10 з 15 помісних православних церков, вже відзначають Різдво за юліанським календарем.

Цікаво: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

"Щодо фрази владики Епіфанія про перенесення святкування, вона була сказала ще в минулому році і фактично витягнута з контексту. Тому що помісні православні церкви теж святкують Різдво Христове 25 грудня. Тільки в одному календарі це за григоріанським календарем, а іншому – за юліанським. І ми все одно не святкуємо 7 січня", – пояснив митрополит.

Він вважає, що така ініціатива може мати місце в добровільній практиці проведення богослужінь.

"В нас зараз дуже відбувається євроінтеграція. І не треба забувати, що у нас 10 мільйонів, а може й більше, православних українців перебувають за кордоном на заробітках. А їм ніхто 7 січня не виділить як окремий святковий день, так як у нас", – розповів Олександр Драбинко.

Я вважаю, що може бути подвійне святкування. Хто бажає і кому необхідно, можна святкувати 25, іншим можна 7,

– сказав він.

До слова, нещодавно предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

Довідка: до кінця IV століття Різдво Христове святкувалося в один день з хрещенням Ісуса на Йордані – 6 січня під іменем Богоявлення. Ні в Євангелії, ні в Святому переданні церкви немає вказівки на точну дату, в який день чи навіть місяць народився Господь Ісус Христос.