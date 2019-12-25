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      Возможно двойное празднование, – митрополит ПЦУ о переносе Рождества

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      Александр Драбинко / fraza.ua

      В Православной церкви Украины не исключают, что украинцы могут практиковать двойное празднование Рождества.

      Такое мнение в интервью изданию "Громадское" озвучил митрополит Александр Драбинко. Согласно его словам, больше чем половина, то есть 10 из 15 местных православных церквей, уже отмечают Рождество по юлианскому календарю.

      Интересно: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      "Насчет фразы владыки Епифания о переносе празднования, она была сказала еще в прошлом году и фактически извлечена из контекста. Потому что местные православные церкви тоже празднуют Рождество Христово 25 декабря. Только в одном календаре это по григорианскому календарю, а в другом – по юлианскому. И мы все равно не празднуем 7 января", – пояснил митрополит.

      Он считает, что такая инициатива может иметь место в добровольной практике проведения богослужений.

      "У нас сейчас так просходит евроинтеграция. И не надо забывать, что у нас 10 миллионов, а может и больше, православных украинцев находятся за рубежом на заработках. А им никто 7 января не выделит как отдельный праздничный день, как у нас", – рассказал Александр Драбинко.

      Я считаю, что может быть двойное празднование. Кто желает и кому необходимо, можно праздновать 25 другим можно 7,
      – сказал он.

      К слову, недавно предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не прочь изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.

      Справка: до конца IV века Рождество Христово праздновалось в один день с крещением Иисуса на Иордане – 6 января под именем Богоявления. Ни в Евангелии, ни в Священном предании церкви нет указания на точную дату, день или даже месяц когда родился Господь Иисус Христос.

       

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Рождество Новости Украины Религия Православная церковь Украины Епифаний
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