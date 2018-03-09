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Сколько украинцев разговаривают на украинском дома: данные статистики

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Сколько украинцев разговаривают на украинском дома
Сколько украинцев разговаривают на украинском дома / Фото из открытых источников

В Украине 66% населения называют украинский язык родным, но только 55% говорят на нем дома. При этом 64% граждан Украины выступают за укрепление государственного языка.

Об этом со ссылкой на исследования Киевского международного института социологии за 2017 года рассказал в эфире "5 канала" сокоординатор движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда.

"Думаю, мы не должны кого-либо заставлять говорить, поскольку это право и свобода каждого человека. Поэтому в проекте закона о государственном языке четко указано, что этот закон не регулирует язык личного общения и язык религиозных обрядов. Это сфера свободы человека", – подчеркнул Шамайда.

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По его словам, опыт показывает, что украинцы должны двигаться по пути законодательного урегулирования.

Конституция прямо этого требует от парламента, и тогда в этом защищенном пространстве будет развиваться и культура. Кстати, хочу сказать, что сейчас две трети людей в Украине называют своим родным языком украинский, но только 55% людей разговаривают на нем дома. Это означает, что примерно 4-5 миллионов наших граждан не говорят на языке, который они считают родным. И это уже свидетельствует о ненормальности ситуации,
– рассказал сокоординатор движения "Пространство свободы".

Он добавил, что 2/3 украинцев выступают за защиту государством национального языка и поддерживают основные положения законопроекта.

"В частности есть большое исследование КМИС, например, 2017 года, где четко указано, что когда людей спрашивают, какой должна быть языковая политика, 64% людей выступают за укрепление государственного языка, только 20% – за защиту языков меньшинств и 2% – за защиту русского языка", – рассказал Шамайда.

Теги: Новости Украины исследования языковый вопрос социологическое исследование статистика
Источник: 24 Канал
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