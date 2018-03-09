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Скільки українців розмовляють українською вдома: дані статистики

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Скільки українців розмовляють українською мовою вдома
Скільки українців розмовляють українською мовою вдома / Фото з вільних мереж

В Україні 66% населення називають українську мову рідною, проте лише 55% розмовляють нею вдома. При цьому 64% громадян України виступають за зміцнення державної мови.

Про це із посиланням на дослідження Київського міжнародного інституту соціології за 2017 рік розповів в ефірі "5 каналу" співкоординатор руху "Простір свободи" Тарас Шамайда.

"Думаю, ми не повинні будь-кого змушувати розмовляти, оскільки це право і свобода кожної людини. Тому в проекті закону про державну мову чітко вказано, що цей закон не регулює мову особистого спілкування і мову релігійних обрядів. Це сфера свободи людини", – наголосив Шамайда.

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За його словами, досвід показує, що українці повинні рухатися шляхом законодавчого врегулювання.

Конституція прямо цього вимагає від парламенту, і тоді в цьому захищеному просторі розвиватися і культура. До речі, хочу сказати, що зараз дві третини людей в Україні називають своєю рідною мовою українську, але тільки 55% людей розмовляють нею вдома. Це означає, що приблизно 4-5 мільйонів наших громадян не розмовляють мовою, яку вони вважають рідною. І це вже свідчить про ненормальність ситуації,
– розповів співкоординатор руху "Простір свободи".

Він додав, що 2/3 українців виступають за захист державою національної мови і підтримують основні положення законопроекту.

"Зокрема є велике дослідження КМІС, наприклад, 2017 року, де чітко вказано, що коли людей запитують, якою має бути мовна політика, 64% людей виступають за зміцнення державної мови, тільки 20% – за захист мов меншин і 2% – за захист російської мови", – розповів Шамайда.

Теги: Новини України дослідження мовне питання соціологічне дослідження статистика
Джерело: 24 Канал
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