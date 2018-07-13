Сколько украинцев стали контрактниками с начала 2018-го: назвали цифру
За первые полгода 2018-го на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины приняли 17 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко, в апреле – мае 2018 года во время призыва на срочную службу направили 15 тысяч 190 человек.
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Он добавил, что наращенный оперативный резерв военных сейчас составляет 158 тысяч человек, из них 122 тысячи – резерв первой очереди.
Петренко отметил, что с начала года осуществили подготовку более 6 тысяч военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тысяч второй очереди.
Источник: 24 Канал
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