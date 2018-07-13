Скільки українців стали контрактниками з початку 2018-го: назвали цифру

За перші півроку 2018-го на військову службу за контрактом в Збройні сили України прийняли 17 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За словами заступника міністра оборони з питань євроінтеграції Анатолія Петренка, у квітні – травні 2018 року під час призову на строкову службу направили 15 тисяч 190 осіб.

Читайте також: "Це реальна гаряча війна": Порошенко жорстко висловився про дії Росії на Донбасі

Він додав, що нарощений оперативний резерв військових наразі сягає 158 тисяч осіб, з них 122 тисячі – резерв першої черги.

Петренко відзначив, що з початку року здійснили підготовку більш 6 тисяч військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги і більш 50 тисяч другої черги.