Сколько украинцев сталкиваются с коррупцией: неожиданные данные

Украинцы стали значительно меньше сталкиваться с коррупцией в сравнении с десятью годами ранее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенные летом 2018 года по заказу USAID, передает "РБК-Украина".

Читайте также: Какие области Украины развиваются стремительнее других: неожиданные цифры

За последние 12 месяцев почти треть украинцев – 30,6% – сталкивалась с фактами коррупции лично.

В 2007-ом этот показатель был значительно выше – 67%, в 2009-м – 62,5%, в 2011-м – 60,1% опрошенных отмечали, что испытывали на себе проявления коррупции со стороны представителей государственных органов.



Либо в Украине меньше коррупции, либо люди просто перестали ее замечать

Но, возвращаясь к 2018 году, 10,9% украинских граждан заявили, что они лично с коррупцией не сталкивались, но такое случалось с членами их семьи. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

В общем, факты взяточничества задели 41,5% респондентов. Однако 53,1% украинцев с коррупцией не сталкивались совсем.

В опросе приняли участие 10 169 человек по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки составляет 1%.