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      Сколько украинцев сталкиваются с коррупцией: неожиданные данные

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      Коррупция в Украине
      Коррупция в Украине / Фото из открытых источников

      Украинцы стали значительно меньше сталкиваться с коррупцией в сравнении с десятью годами ранее.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенные летом 2018 года по заказу USAID, передает "РБК-Украина".

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      За последние 12 месяцев почти треть украинцев – 30,6% – сталкивалась с фактами коррупции лично.

      В 2007-ом этот показатель был значительно выше – 67%, в 2009-м – 62,5%, в 2011-м – 60,1% опрошенных отмечали, что испытывали на себе проявления коррупции со стороны представителей государственных органов.


      Либо в Украине меньше коррупции, либо люди просто перестали ее замечать

      Но, возвращаясь к 2018 году, 10,9% украинских граждан заявили, что они лично с коррупцией не сталкивались, но такое случалось с членами их семьи. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

      В общем, факты взяточничества задели 41,5% респондентов. Однако 53,1% украинцев с коррупцией не сталкивались совсем.

      В опросе приняли участие 10 169 человек по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки составляет 1%.

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги статистика
      Источник: 24 Канал
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