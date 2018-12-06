Скільки українців стикаються з корупцією: неочікувані дані

Українці стали значно менше стикатися з корупцією у порівнянні з десятьма роками раніше.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведені влітку 2018 року на замовлення USAID, передає "РБК-Україна".

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За останні 12 місяців майже третина українців – 30,6% – стикалась із фактами корупції особисто.

У 2007-ому цей показник був значно вищий – 67%, у 2009-ому – 62,5%, у 2011-ому – 60,1% опитаних зазначали, що відчували на собі прояви корупції з боку представників державних органів.



Або в Україні поменшало корупції, або люди просто перестали її помічати

Та, повертаючись до 2018 року, 10,9% українських громадян заявили, що вони особисто з корупцією не стикалися, але таке траплялося з членами їхньої родини. Таким чином, досвід корупції протягом останніх 12 місяців мали сім'ї 41,5% опитаних. Не стикалися із корупцією 53,1% респондентів.

Загалом, факти хабарництва зачепили 41,5% респондентів. Проте 53,1% українців з корупцією не стикалися зовсім.

В опитуванні взяли участь 10 169 осіб по всій Україні, окрім окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Теоретична похибка вибірки складає 1%.