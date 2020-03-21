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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Сколько украинцев убеждены, что коронавирус – выдумка спецслужб: неожиданные цифры

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      Коронавирус продолжает распространяться по странам мира. Власть Китая до сих пор не может найти того, кто заразился первым. А вот исследования демонстрируют – украинцы убеждены, что коронавирус умышленно распространяют по планете.

      Больше трети украинцев считают, что коронавирус является новыми биологическими и генетическими технологиями.

      Интересно За умышленное заражение коронавирусом в Украине грозит 8 лет тюрьмы

      В том, что коронавирус умышленно распространяют спецслужбы, убеждены 28,5% наших граждан.


      Столько людей считают, что коронавирус – выдумка спецслужб / Фото 24 канала

      Немного больше 26% украинцев говорят, что Covid-19 является бактериологическим оружием враждебных государств или террористов.


      Столько считают, что Covid-19 является бактериологическим оружием / Фото 24 канала

      Интересно, что каждый третий в Украине болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне. При этом, 76% не пользуются медицинскими масками вообще. Только 20% украинцев носят их в разных случаях или постоянно.


      Почти 80% людей не пользуются масками / Фото 24 канала

      А 8,5% людей болели гриппом или ОРВИ и при этом продолжали вести обычный образ жизни.


      Столько людей болели и одновременно вели привычный образ жизни / Фото 24 канала

      Данные: Центр Разумкова

      Полный выпуск "Вести.UA" – смотрите здесь

      В России зафиксировали еще 54 случая заражения коронавирусом
      20 марта
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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