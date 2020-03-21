Сколько украинцев убеждены, что коронавирус – выдумка спецслужб: неожиданные цифры

Коронавирус продолжает распространяться по странам мира. Власть Китая до сих пор не может найти того, кто заразился первым. А вот исследования демонстрируют – украинцы убеждены, что коронавирус умышленно распространяют по планете.

Больше трети украинцев считают, что коронавирус является новыми биологическими и генетическими технологиями.

Интересно За умышленное заражение коронавирусом в Украине грозит 8 лет тюрьмы

В том, что коронавирус умышленно распространяют спецслужбы, убеждены 28,5% наших граждан.



Столько людей считают, что коронавирус – выдумка спецслужб / Фото 24 канала

Немного больше 26% украинцев говорят, что Covid-19 является бактериологическим оружием враждебных государств или террористов.



Столько считают, что Covid-19 является бактериологическим оружием / Фото 24 канала

Интересно, что каждый третий в Украине болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне. При этом, 76% не пользуются медицинскими масками вообще. Только 20% украинцев носят их в разных случаях или постоянно.



Почти 80% людей не пользуются масками / Фото 24 канала

А 8,5% людей болели гриппом или ОРВИ и при этом продолжали вести обычный образ жизни.



Столько людей болели и одновременно вели привычный образ жизни / Фото 24 канала

Данные: Центр Разумкова

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