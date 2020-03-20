00:56
21 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Скільки українців переконані, що коронавірус – вигадка спецслужб: неочікувані цифри

      - Читать новость на русском

      Коронавірус продовжує ширитися країнами світу. Влада Китаю досі не може знайти того, хто заразився першим. А от дослідження демонструють – українці переконані, що коронавірус навмисне поширюють планетою.

      Більше, ніж третина українців вважає, що коронавірус є новими біологічними та генетичними технологіями. 

      Цікаво За умисне зараження коронавірусом в Україні загрожує 8 років в'язниці

      У тому, що коронавірус навмисне поширюють спецслужби переконані 28,5% наших громадян.


      Стільки людей вважає, що коронавірус – вигадка спецслужб / Фото 24 каналу

      Трохи більше, ніж 26% українців кажуть, що Covid-19 є бактеріологічною зброєю ворожих держав або терористів.


      Стільки вважає, що Covid-19 є бактеріологічною зброєю / Фото 24 каналу

      Цікаво, що кожен третій в Україні хворів на грип чи ГРВІ цього сезону. При цьому, 76% не користуються медичними масками взагалі. Лише 20% українців носять їх у різних випадках або постійно.


      Майже 80% людей не користуються масками / Фото 24 каналу

      А 8,5% людей хворіли на грип чи ГРВІ, при цьому продовжували вести звичайний спосіб життя.


      Стільки людей хворіли й водночас вели звичний спосіб життя / Фото 24 каналу

      Дані: Центр Разумкова

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      20 березня
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Падіння економіки і замовчування коронавірусу: як Росія реагує на поширення пандемії
      Іван Яковина
      20 березня , 22:26 Новини про коронавірус 20 березня: надзвичайна ситуація в Києві, третя українка померла в Італії
      Соломія Ніколайчук
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук