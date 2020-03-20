Скільки українців переконані, що коронавірус – вигадка спецслужб: неочікувані цифри
Коронавірус продовжує ширитися країнами світу. Влада Китаю досі не може знайти того, хто заразився першим. А от дослідження демонструють – українці переконані, що коронавірус навмисне поширюють планетою.
Більше, ніж третина українців вважає, що коронавірус є новими біологічними та генетичними технологіями.
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У тому, що коронавірус навмисне поширюють спецслужби переконані 28,5% наших громадян.
Стільки людей вважає, що коронавірус – вигадка спецслужб / Фото 24 каналу
Трохи більше, ніж 26% українців кажуть, що Covid-19 є бактеріологічною зброєю ворожих держав або терористів.
Стільки вважає, що Covid-19 є бактеріологічною зброєю / Фото 24 каналу
Цікаво, що кожен третій в Україні хворів на грип чи ГРВІ цього сезону. При цьому, 76% не користуються медичними масками взагалі. Лише 20% українців носять їх у різних випадках або постійно.
Майже 80% людей не користуються масками / Фото 24 каналу
А 8,5% людей хворіли на грип чи ГРВІ, при цьому продовжували вести звичайний спосіб життя.
Стільки людей хворіли й водночас вели звичний спосіб життя / Фото 24 каналу
Дані: Центр Разумкова
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