Вєсті.UA: Жарти Кернеса. Аваков-геймер
У випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня – ідея із закриттям метро не сподобалась меру Харкова Геннадію Кернесу. Тож він заявив, що робити цього не збирається. На терміновому засіданні Камбіну щодо коронавірусу Арсен Аваков вирішив "зайнятись фермерством".
Також у випуску:
Коронавірус у світі.
Пастор.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня 2020:
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