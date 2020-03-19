Вєсті.UA: Жарти Кернеса. Аваков-геймер

У випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня – ідея із закриттям метро не сподобалась меру Харкова Геннадію Кернесу. Тож він заявив, що робити цього не збирається. На терміновому засіданні Камбіну щодо коронавірусу Арсен Аваков вирішив "зайнятись фермерством".

Також у випуску: Коронавірус у світі. Пастор. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня 2020: