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      Вєсті.UA: Жарти Кернеса. Аваков-геймер

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня – ідея із закриттям метро не сподобалась меру Харкова Геннадію Кернесу. Тож він заявив, що робити цього не збирається. На терміновому засіданні Камбіну щодо коронавірусу Арсен Аваков вирішив "зайнятись фермерством".

      Також у випуску:

      Коронавірус у світі.

      Пастор.

      Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 19 березня 2020:

       

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      19 березня
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Геннадій Кернес Арсен Аваков Вєсті.UA
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