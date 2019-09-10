Сколько украинцев верят в популизм

Центр экономической стратегии провел независимое расследование и выяснил, сколько украинцев доверяют популистам.

Популизм является распространенным во всей Европе, однако в Восточной Европе он растет больше, сообщает ЦЭС в своем исследовании, ссылаясь на The Guardian.

Читайте также: Арахамия анонсировал "очень быстрые изменения" от Рябошапки

Что такое популизм и чем он опасен

Популизм – это эмоциональный публичный дискурс, во время которого политики предлагают решить сложные проблемы с помощью простых решений. В целом популизм это игра на чувствах, чтобы получить поддержку населения.

Поддержка популистских партий может привести к негативным последствиям. Если популисты начинают воплощать в жизнь обещанную ими политику, она может иметь короткий положительный эффект.

Самое страшное, что этот короткий положительный эффект несет за собой большие негативные последствия, такие как замедление экономического роста.

Какой процентов украинцев доверяет популистам

В ходе исследования, украинцам было дано 8 условных обещаний, которые невозможно реализовать или в ближайшие годы, или вообще.

Оказалось, что 52% украинцев считают все 8 предложений положительными для своего благосостояния. 96% поддерживают более 5 предложений. Лишь менее 1% не поддерживают ни одного.

Перечень популистских высказываний:

Государственное регулирование цен на лекарства и продукты

Повышение минимальной пенсии до 5000 грн

Снижение пенсионного возраста

Максимальная зарплата должна быть не более, чем в пять раз выше минимальной.

Приказать работодателям увеличить зарплату до 1000 долларов.

Газ, добытый в Украине, направить на нужды населения.

Снижение цены на газ в два раза.

Гарантированное государством трудоустройства всем гражданам.

Оказалось, что более 50% украинцев считают реалистичным каждое заявленное популистское предложение.

Это означает, что это не абстрактные надежды и мечты населения, а конкретные ожидания.

Сколько украинцев верят в популистские обещания / инфографика 24 канала