Скільки українців вірять популізму

Центр економічної стратегії провів незалежне розслідування та з'ясував, скільки українців довіряють популістам.

Популізм є поширеним у всій Європі, проте у Східній Європі він зростає найбільше, повідомляє ЦЕС у своєму дослідженні, посилаючись на The Guardian.

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Що таке популізм та чим він небезпечний

Популізм – це емоційний публічний дискурс, під час якого політики пропонують розв'язати складні проблеми за допомогою найпростіших рішень. Загалом популізм є грою почуттів, аби здобути підтримку населення.

Підтримка популістських партій може призвести до негативних наслідків. Якщо популісти починають втілювати в життя обіцяну ними політику, вона може мати короткий позитивний ефект.

Найстрашніше, що цей короткий позитивний ефект несе за собою великі негативні наслідки, такі як сповільнення економічного зростання.

Скільки відсотків українців довіряють популістам

Під час дослідження, українцям було дано 8 умовних обіцянок, які є неможливим для реалізації або у найближчі роки, або взагалі.

Виявилось, що 52% українців вважають усі 8 пропозицій позитивними для свого добробуту. 96% підтримують понад 5 пропозицій. Лише менш ніж 1% не підтримують жодної.

Перелік популістських висловлювань:

Державне регулювання цін на ліки та продукти

Підвищення мінімальної пенсії до 5000 грн

Зниження пенсійного віку

Максимальна зарплата повинна бути не більше, ніж в п’ять разів вища за мінімальну.

Наказати роботодавцям збільшити зарплатню до 1000 доларів.

Газ, видобутий в Україні, спрямувати на потреби населення.

Зниження ціни на газ у два рази.

Гарантоване державою працевлаштування всім громадянам.

Виявилось, що понад 50% українців вважають реалістичною кожну заявлену популістську пропозицію.

Це означає, що це не абстрактні сподівання та мрії населення, а конкретні очікування.



Скільки українців вірять у популістські обіцянки / інфографіка 24 каналу