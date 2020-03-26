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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Сколько военных находится на карантине из-за коронавируса: данные ВСУ

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      В Вооруженных силах Украины по состоянию на 26 марта у одного военного не обнаружили заболевания коронавирусом. Однако почти 150 бойцов находятся на карантине из-за подозрения на Covid-19.

      Об этом заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун. Он уточнил, что сейчас на изоляции находятся 145 военнослужащих.

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      Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток, составляет 48 человек,
      – сказал Моргун.

      Он добавил, что нынешнюю сложную ситуацию с коронавирусом в Украине пытается использовать внешний и внутренний враг. В частности, в последнее время возросло количество так называемых "достоверных источников", которые якобы имеют подтвержденную информацию о инфицирования наших военных коронавирусом. Такие данные неправдивы и чаще всего их распространяют сомнительные источники в соцсетях, которые модерируются спецслужбами России.

      В связи с этим, командование ВСУ решило ежедневно информировать об эпидемиологической ситуации в украинской армии.

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      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 26 марта в Украине уже 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них – 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
      • Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой области – 42 (1 летальный), в Киеве – 34, в Киевской области – 24, в Ивано-Франковской области – 16 (2 летальных) и на Тернопольщине – 15 (1 летальный).
      • Из-за стремительного распространения вируса по всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.


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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Российская пропаганда Здоровье Вооруженные силы Украины
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