Сколько военных находится на карантине из-за коронавируса: данные ВСУ

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 26 марта у одного военного не обнаружили заболевания коронавирусом. Однако почти 150 бойцов находятся на карантине из-за подозрения на Covid-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун. Он уточнил, что сейчас на изоляции находятся 145 военнослужащих.

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Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток, составляет 48 человек,

– сказал Моргун.

Он добавил, что нынешнюю сложную ситуацию с коронавирусом в Украине пытается использовать внешний и внутренний враг. В частности, в последнее время возросло количество так называемых "достоверных источников", которые якобы имеют подтвержденную информацию о инфицирования наших военных коронавирусом. Такие данные неправдивы и чаще всего их распространяют сомнительные источники в соцсетях, которые модерируются спецслужбами России.

В связи с этим, командование ВСУ решило ежедневно информировать об эпидемиологической ситуации в украинской армии.

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По состоянию на 26 марта в Украине уже 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них – 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Черновицкой области – 42 (1 летальный), в Киеве – 34, в Киевской области – 24, в Ивано-Франковской области – 16 (2 летальных) и на Тернопольщине – 15 (1 летальный).

Из-за стремительного распространения вируса по всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации и продлили карантин до 24 апреля.



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