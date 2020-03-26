Скільки військових перебуває на карантині через коронавірус: дані ЗСУ

У Збройних силах України станом на 26 березня в жодного військового не виявили захворювання на коронавірус. Проте майже 150 бійців перебувають на карантині через підозру на Covid-19.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України Сергій Моргун. Він уточнив, що наразі на ізоляції перебувають 145 військовослужбовців.

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Кількість особового складу, у яких закінчується термін ізоляції у найближчі 5 діб, складає 48 осіб,

– сказав Моргун.

Він додав, що нинішню складну ситуацію з коронавірусом в Україні намагається використати зовнішній та внутрішній ворог. Зокрема, останнім часом зросла кількість так званих "достовірних джерел", які нібито мають підтверджену інформацію про інфікування наших військових коронавірусом. Такі дані є неправдими і найчастіше їх поширюють сумнівні джерела у соцмережах, які модеруються спецслужбами Росії.

У зв'язку з цим, командування ЗСУ вирішило щодено інформувати про епідеміологічну ситуацію в українській армії.

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Станом на 26 березня в Україні вже 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них – 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Чернівецькій області – 42 (1 летальний), у Києві – 34, у Київській області – 24, на Івано-Франківщині – 16 (2 летальних) та на Тернопільщині – 15 (1 летальний).

Через стрімке поширення вірусу по всій території України запровадили режим надзвичайної ситуації та продовжили карантин до 24 квітня.



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