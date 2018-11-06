Сколько военных подписали контракт с ВСУ с начала года: известны цифры
С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины приняли более 27 тысяч человек. В рамках призывной кампании "Осень-2018" ряды ВСУ пополнили около 5 тысяч военных.
Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Заместитель министра отметил, что в целом в 2018 году на срочную службу планируют призвать 18 тысяч человек.
С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, в том числе, 1700 офицеров,
– сообщил Павловский.
Павловский также уточнил, что речь идет о весеннем и осеннем призывах.
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По его словам, в рамках осенней призывной кампании по состоянию на ноябрь на срочную службу в ВСУ призвано около 5 тысяч человек.