Сколько военных подписали контракт с ВСУ с начала года: известны цифры

С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины приняли более 27 тысяч человек. В рамках призывной кампании "Осень-2018" ряды ВСУ пополнили около 5 тысяч военных.

Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Заместитель министра отметил, что в целом в 2018 году на срочную службу планируют призвать 18 тысяч человек.

С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, в том числе, 1700 офицеров,

– сообщил Павловский.

Павловский также уточнил, что речь идет о весеннем и осеннем призывах.

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По его словам, в рамках осенней призывной кампании по состоянию на ноябрь на срочную службу в ВСУ призвано около 5 тысяч человек.