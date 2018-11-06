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      Сколько военных подписали контракт с ВСУ с начала года: известны цифры

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      С начала года контракт с ВСУ подписали более 27 тысяч военных, — Минобороны
      С начала года контракт с ВСУ подписали более 27 тысяч военных, — Минобороны / Фото из открытых источников

      С начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины приняли более 27 тысяч человек. В рамках призывной кампании "Осень-2018" ряды ВСУ пополнили около 5 тысяч военных.

      Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      Заместитель министра отметил, что в целом в 2018 году на срочную службу планируют призвать 18 тысяч человек.

      С начала 2018 года на военную службу по контракту в ВСУ принято более 27 тысяч человек, в том числе, 1700 офицеров,
      – сообщил Павловский.

      Павловский также уточнил, что речь идет о весеннем и осеннем призывах.

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      По его словам, в рамках осенней призывной кампании по состоянию на ноябрь на срочную службу в ВСУ призвано около 5 тысяч человек.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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