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      Впервые за 19 лет: в Украине эффектно испытали мобильный ЗРК С-300В1

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      В Украине впервые за 19 лет прошли пуски ракет с мобильного ЗРК С-300В1
      В Украине впервые за 19 лет прошли пуски ракет с мобильного ЗРК С-300В1 / Соцсети

      На учениях подразделений противовоздушной обороны, происходящих на Юге Украины, украинские военные испытали и мобильный зенитно-ракетный комплекс С-300В1. В итоге расчет уничтожил две цели. Заметим, что это впервые произошло в течение последних 19 лет.

      Соответствующую информацию обнародовал начальник Генштаба Вооруженных Сил Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

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      Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса,
      – отметил он.

      В то же время он отметил, что результаты этих стрельб подтвердили возможности Украины по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки.

      Напомним, 1 ноября на испытательном полигоне "Ягорлык" на Херсонщине, стартовали боевые стрельбы Воздушных сил ВСУ, в которых принимают участие экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотный авиации, а также подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск. Во время учений украинские военные должны испытать зенитные управляемые ракеты средней и малой дальности, а также отработать сбивание беспилотников.

      Теги: Новости Украины Виктор Муженко Вооруженные Силы Украины Оружие Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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