Уперше за 19 років: в Україні ефектно випробували мобільний ЗРК С-300В1

На навчаннях підрозділів протиповітряної оборони, що відбуваються на Півдні України, українські військові випробували й мобільний зенітно-ракетний комплекс С-300В1. У підсумку розрахунок знищив дві цілі. Зауважимо, що це вперше відбулося упродовж останніх 19 років.

Відповідну інформацію оприлюднив начальник Генштабу Збройних Сил Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

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Уперше за 19 років відбулося бойове застосування мобільного ЗРК С-300В1, розрахунок якого знищив дві цілі. Успішні бойові пуски з відновлених ЗРК малої та середньої дальності, а також випробування модернізованих систем управління вогнем відкривають перспективи подальшого завантаження українського оборонно-промислового комплексу,

– зауважив він.

Водночас він наголосив, що результати цих стрільб підтвердили можливості України із суттєвого нарощування бойового складу в максимально можливі короткі терміни.

Нагадаємо, 1 листопада на випробувальному полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині, стартували бойові стрільби Повітряних сил ЗСУ, в яких беруть участь екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація, а також підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ. Під час навчань українські військові мають випробувати зенітні керовані ракети середньої та малої дальності, а також відпрацювати збиття безпілотників.