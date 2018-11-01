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      Повітряні сили розпочали навчальні стрільби на Херсонщині: з'явилися фото

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      На Херсонщині розпочались навчальні стрільби Повітряних сил
      На Херсонщині розпочались навчальні стрільби Повітряних сил / Фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ

      На державному випробувальному полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині, розпочалися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України. Українські військові також відпрацюють збиття безпілотників керованими ракетами.

      Про це прес-служба Генштабу ЗСУ повідомляє у Facebook.

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      У відомстві зазначають, що участь в навчаннях беруть екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація, а також підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ.

      Бойові стрільби відбуваються виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, з суворим дотриманням усіх норм міжнародного права,
      – зазначили в Генштабі.

      Також на полігоні пройдуть льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності. Військові відпрацюють збиття безпілотників зенітними керованими ракетами задля перевірки якості відновлених боєзапасів.

      Повітряні Сили Навчання
      На Херсонщині розпочались бойові стрільби/ Дежело: Фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ

      Повітряні сили Навчання
      Військові також відпрацюють збиття безпілотників/ Дежело: Фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ

       

      Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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