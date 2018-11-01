Повітряні сили розпочали навчальні стрільби на Херсонщині: з'явилися фото

На державному випробувальному полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині, розпочалися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України. Українські військові також відпрацюють збиття безпілотників керованими ракетами.

Про це прес-служба Генштабу ЗСУ повідомляє у Facebook.

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У відомстві зазначають, що участь в навчаннях беруть екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку та безпілотна авіація, а також підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Бойові стрільби відбуваються виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, з суворим дотриманням усіх норм міжнародного права,

– зазначили в Генштабі.

Також на полігоні пройдуть льотні випробування зенітних керованих ракет середньої та малої дальності. Військові відпрацюють збиття безпілотників зенітними керованими ракетами задля перевірки якості відновлених боєзапасів.



На Херсонщині розпочались бойові стрільби/ Дежело: Фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ



Військові також відпрацюють збиття безпілотників/ Дежело: Фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ