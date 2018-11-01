Воздушные силы начали учебные стрельбы на Херсонщине: появились фото

На государственном испытательном полигоне "Ягорлык", что на Херсонщине, начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские военные также отработают сбивание беспилотников управляемыми ракетами.

Об этом пресс-служба Генштаба ВСУ сообщает в Facebook.

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В ведомстве отмечают, что участие в учениях принимают экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права,

– отметили в Генштабе.

Также на полигоне пройдут летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Военные отработают сбивание беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.



На Херсонщине начались боевые стрельбы/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ



Военные также отработают сбивание беспилотников/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ