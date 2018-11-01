Воздушные силы начали учебные стрельбы на Херсонщине: появились фото
На государственном испытательном полигоне "Ягорлык", что на Херсонщине, начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские военные также отработают сбивание беспилотников управляемыми ракетами.
Об этом пресс-служба Генштаба ВСУ сообщает в Facebook.
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В ведомстве отмечают, что участие в учениях принимают экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск.
Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права,
– отметили в Генштабе.
Также на полигоне пройдут летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Военные отработают сбивание беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.
На Херсонщине начались боевые стрельбы/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ
Военные также отработают сбивание беспилотников/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ