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      Воздушные силы начали учебные стрельбы на Херсонщине: появились фото

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      На Херсонщине начались учебные стрельбы Воздушных сил
      На Херсонщине начались учебные стрельбы Воздушных сил / Фейсбук-страница Генштаба ВСУ

      На государственном испытательном полигоне "Ягорлык", что на Херсонщине, начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские военные также отработают сбивание беспилотников управляемыми ракетами.

      Об этом пресс-служба Генштаба ВСУ сообщает в Facebook.

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      В ведомстве отмечают, что участие в учениях принимают экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск.

      Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права,
      – отметили в Генштабе.

      Также на полигоне пройдут летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Военные отработают сбивание беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.

      Повітряні Сили Навчання
      На Херсонщине начались боевые стрельбы/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ

      Повітряні сили Навчання
      Военные также отработают сбивание беспилотников/ Источник: Фейсбук-страница Генштаба ВСУ

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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