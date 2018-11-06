Скільки військових підписали контракт із ЗСУ від початку року: відомі цифри

З початку 2018 року на військову службу за контрактом у Збройні Сили України прийняли понад 27 тисяч осіб. У межах призовної кампанії "Осінь-2018" лави ЗСУ поповнили близько 5 тисяч військових.

Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Заступник міністра наголосив, що загалом у 2018 році на строкову службу планують призвати 18 тисяч осіб.

З початку 2018 року на військову службу за контрактом у ЗСУ прийнято понад 27 тисяч осіб, у тому числі, 1700 офіцерів,

– повідомив Павловський.

Павловський також уточнив, що йдеться про весняний та осінній призови.

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За його словами, у межах осінньої призовної кампанії станом на листопад на строкову службу до ЗСУ призвано близько 5 тисяч осіб.