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      Скільки військових підписали контракт із ЗСУ від початку року: відомі цифри

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      З початку року контракт із ЗСУ підписали понад 27 тисяч військових, — Міноборони
      З початку року контракт із ЗСУ підписали понад 27 тисяч військових, — Міноборони / Фото з відкритих джерел

      З початку 2018 року на військову службу за контрактом у Збройні Сили України прийняли понад 27 тисяч осіб. У межах призовної кампанії "Осінь-2018" лави ЗСУ поповнили близько 5 тисяч військових.

      Про це розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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      Заступник міністра наголосив, що загалом у 2018 році на строкову службу планують призвати 18 тисяч осіб.

      З початку 2018 року на військову службу за контрактом у ЗСУ прийнято понад 27 тисяч осіб, у тому числі, 1700 офіцерів,
      – повідомив Павловський.

      Павловський також уточнив, що йдеться про весняний та осінній призови.

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      За його словами, у межах осінньої призовної кампанії станом на листопад на строкову службу до ЗСУ призвано близько 5 тисяч осіб.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 6 листопада
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