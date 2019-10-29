Сколько времени будет длится разведение войск в Золотом

Разведение войск вблизи Золотого началось 29 ноября около 12:00. Процесс продлится в течение 3 дней.

Войска отводят на 1 километр с обеих сторон, сообщили в пресс-штабе ООС. Таким образом расстояние между ними составит не менее 2 километров.

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На примере разведения войск в Станице Луганской в ​​штабе ООС отметили, что из-за большого расстояния между передовыми позициями в таких районах количество обстрелов уменьшится до 0. Это позволит открыть пункт пропуска "Золотое".

Заметим, что за процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, а также к этому привлекают беспилотники. В ООС уверяют, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции.

Разминирование участка вблизи Золотого продлится около 30 дней.

Что еще известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

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