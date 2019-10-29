20:47
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Сколько времени будет длится разведение войск в Золотом

      55 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / ua.news

      Разведение войск вблизи Золотого началось 29 ноября около 12:00. Процесс продлится в течение 3 дней.

      Войска отводят на 1 километр с обеих сторон, сообщили в пресс-штабе ООС. Таким образом расстояние между ними составит не менее 2 километров.

      Важно: В Минске согласовали разведение сил в Петровском

      На примере разведения войск в Станице Луганской в ​​штабе ООС отметили, что из-за большого расстояния между передовыми позициями в таких районах количество обстрелов уменьшится до 0. Это позволит открыть пункт пропуска "Золотое".

      Заметим, что за процессом отвода войск следят наблюдатели ОБСЕ, а также к этому привлекают беспилотники. В ООС уверяют, что в случае обострения ситуации украинские военные готовы вернуться на позиции.

      Разминирование участка вблизи Золотого продлится около 30 дней.

      Что еще известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Отметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      Обратите внимание: Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      17840
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Разведение войск Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 20:01 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 119
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      сегодня , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 755
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сегодня , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 2177
      Сознательно очерняют, – Яременко о "террористах" из "Азова" и "российском президенте" Зеленском
      сегодня , 16:43 Сознательно очерняют, – Яременко о "террористах" из "Азова" и "российском президенте" Зеленском
      Інна Жолобович 453
      Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      сегодня , 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
      Станіслав Безушко 150
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук