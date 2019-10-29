Скільки часу триватиме розведення військ у Золотому
Розведення військ поблизу Золотого розпочався 29 листопада близько 12:00. Процес триватиме упродовж 3 днів.
Війська відводять на 1 кілометр з обох сторін, повідомили у пресштабі ООС. Таким чином відстань між ними становитиме щонайменше 2 кілометри.
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На прикладі розведення військ у Станиці Луганській у штабі ООС зазначили, що через велику відстань між передовими позиціями у таких районах кількість обстрілів зменшиться до 0. Це дасть змогу відкрити пункт пропуску "Золоте".
Зауважимо, що за процесом відведення військ стежать спостерігачі ОБСЄ, а також до цього залучають безпілотники. В ООС запевняють, що у випадку загострення ситуації українські військові готові повернутися на позиції.
Розмінування ділянки поблизу Золотого триватиме близько 30 днів.
Що ще відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
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