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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Скільки часу триватиме розведення військ у Золотому

      126 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / ua.news

      Розведення військ поблизу Золотого розпочався 29 листопада близько 12:00. Процес триватиме упродовж 3 днів.

      Війська відводять на 1 кілометр з обох сторін, повідомили у пресштабі ООС. Таким чином відстань між ними становитиме щонайменше 2 кілометри.

      Важливо: У Мінську погодили розведення сил в Петрівському

      На прикладі розведення військ у Станиці Луганській у штабі ООС зазначили, що через велику відстань між передовими позиціями у таких районах кількість обстрілів зменшиться до 0. Це дасть змогу відкрити пункт пропуску "Золоте".

      Зауважимо, що за процесом відведення військ стежать спостерігачі ОБСЄ, а також до цього залучають безпілотники. В ООС запевняють, що у випадку загострення ситуації українські військові готові повернутися на позиції.

      Розмінування ділянки поблизу Золотого триватиме близько 30 днів.

      Що ще відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 доби;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      Зверніть увагу: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

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      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Луганська Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Розведення військ Новини України
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