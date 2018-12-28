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      Сколько законов приняла Верховная Рада в 2018 году: Парубий назвал количество

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      Парубий рассказал, что Рада за год приняла 158 законов
      Парубий рассказал, что Рада за год приняла 158 законов / Фото из свободных источников

      2018 год вообще прошел успешно для работы украинского парламента. Народные депутаты Верховной Рады успели принять 158 законов.

      Об этом сообщил председатель ВРУ Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада".

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      По его словам, осталось немало законопроектов, которые нардепам рассматривать и принимать уже в 2019 году.

      Огромное количество законов еще в первом чтении, которые нам придется рассмотреть следующей сессии. Конечно, и огромное количество постановлений. Но законов, принятых в целом, – 158,
      – сообщил Парубий.

      Спикер Рады отметил, что в то же время, еще не принято Избирательный кодекс, и не начат процесс по декоммунизации названия Днепропетровской области.

      "Остается обязательством на следующий год – закон о языке", – добавил он.

      Кроме того, Парубий отметил, что символичным стало принятия закона, который предусматривает приветствие в армии "Слава Украине" – "Героям слава", а также важными были начальные решения относительно принятия изменений в Конституцию, который определяет движение Украины в ЕС и НАТО как ключевое направление внешней политики Украины.

      Ранее политолог Николай Давидюк рассказал, что положительными результатами Верховной Рады Украины в 2018 году можно считать дела, касающиеся Томоса (в частности, обращение к Вселенскому Патриарху) и создание Антикоррупционного суда. В то же время, провалами эксперт назвал кнопкодавство, коррупцию, которая есть в парламенте, и некоторые важные законы, которые остались неурегулированными.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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