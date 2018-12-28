Скільки законів ухвалила Верховна Рада у 2018 році: Парубій назвав кількість

2018 рік загалом пройшов успішно для роботи українського парламенту. Народні депутати Верховної Ради встигли ухвалити 158 законів.

Про це повідомив голова ВРУ Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада".

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За його словами, залишилося чимало законопроектів, які нардепам розглядати та приймати вже у 2019 році.

Величезна кількість законів ще в першому читанні, які нам доведеться розглянути наступної сесії. Звичайно, і величезна кількість постанов. Але законів, які прийняті в цілому, – 158,

– повідомив Парубій.

Спікер Ради зазначив, що в той же час, ще не ухвалено Виборчий кодекс, та не розпочато процес по декомунізації назви Дніпропетровської області.

"Залишається обов’язком на наступний рік – закон про мову", – додав він.

Окрім того, Парубій відзначив, що символічним стало ухвалення закону, який передбачає привітання в армії "Слава Україні" – "Героям слава", а важливими були початкові рішення щодо ухвалення змін до Конституції, який визначає рух України до ЄС і НАТО як ключовий напрям зовнішньої політики України.

Раніше політолог Микола Давидюк розповів, що позитивними результатами Верхвної Ради України у 2018 році можна вважати справи, які стосувались Томосу (зокрема, звернення до Вселенського Патріарха) та створення Антикорупційного суду. Водночас, провалами експерт назвав кнопкодавство, корупцію, яка є в парламенті та деякі важливі закони, які залишились неврегульованими.