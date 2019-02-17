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      Сколько зарабатывает глава Нацполиции Князев: известна сумма за январь

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      Какая зарплата у Сергея Князева
      Какая зарплата у Сергея Князева / Facebook-страница Сергея Князева

      За январь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев получил зарплату в размере 185 тысяч гривен. Это более 44 украинских минимальных зарплат.

      Об сообщили в полиции в ответ на запрос "Украинских Новостей".

      Из этой суммы должностной оклад Князева составил 40 тысяч гривен.

      Читайте также: Супрун зарабатывает меньше своих заместителей: известна зарплата за январь

      Еще 3 тысячи гривен глава полиции получил как оклад за специальное звание,

      21 тысячу 500 гривен – надбавку за стаж службы,

      8 тысяч гривен – надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн,

      8 тысяч гривен – надбавку за работу в условиях режимных ограничений,

      2 тысячи гривен – доплату за научную степень кандидата юридических наук,

      4 тысячи гривен – доплату за почетное звание "Заслуженный юрист",

      64 тысячи 500 гривен – надбавку за специфические условия службы,

      33 тысячи 220 гривен – премию,

      762 гривны – индексацию.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Сергей Князев Деньги
      Источник: 24 Канал
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