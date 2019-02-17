Сколько зарабатывает глава Нацполиции Князев: известна сумма за январь
За январь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев получил зарплату в размере 185 тысяч гривен. Это более 44 украинских минимальных зарплат.
Об сообщили в полиции в ответ на запрос "Украинских Новостей".
Из этой суммы должностной оклад Князева составил 40 тысяч гривен.
Читайте также: Супрун зарабатывает меньше своих заместителей: известна зарплата за январь
Еще 3 тысячи гривен глава полиции получил как оклад за специальное звание,
21 тысячу 500 гривен – надбавку за стаж службы,
8 тысяч гривен – надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн,
8 тысяч гривен – надбавку за работу в условиях режимных ограничений,
2 тысячи гривен – доплату за научную степень кандидата юридических наук,
4 тысячи гривен – доплату за почетное звание "Заслуженный юрист",
64 тысячи 500 гривен – надбавку за специфические условия службы,
33 тысячи 220 гривен – премию,
762 гривны – индексацию.