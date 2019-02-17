Скільки заробляє голова Нацполіції Князєв: відома сума за січень
За січень голова Національної поліції України Сергій Князєв отримав зарплату у розмірі 185 тисяч гривень. Це понад 44 українські мінімальні зарплати.
Про повідомили в поліції у відповідь на запит "Українських Новин".
З цієї суми посадовий оклад Князєва становив 40 тисяч гривень.
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Ще 3 тисячі гривень голова поліції отримав як оклад за спеціальне звання,
21 тисячу 500 гривень – надбавку за стаж служби,
8 тисяч гривень – надбавку за виконання функцій експерта з питань таємниць,
8 тисяч гривень – надбавку за роботу в умовах режимних обмежень,
2 тисячі гривень – доплату за науковий ступінь кандидата юридичних наук,
4 тисячі гривень – доплату за почесне звання "Заслужений юрист",
64 тисячі 500 гривень – надбавку за специфічні умови служби,
33 тисячі 220 гривень – премію,
762 гривні – індексацію.