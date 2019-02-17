Скільки заробляє голова Нацполіції Князєв: відома сума за січень

За січень голова Національної поліції України Сергій Князєв отримав зарплату у розмірі 185 тисяч гривень. Це понад 44 українські мінімальні зарплати.

Про повідомили в поліції у відповідь на запит "Українських Новин".

З цієї суми посадовий оклад Князєва становив 40 тисяч гривень.

Читайте також: Супрун заробляє менше за своїх заступників: відома зарплата за січень

Ще 3 тисячі гривень голова поліції отримав як оклад за спеціальне звання,

21 тисячу 500 гривень – надбавку за стаж служби,

8 тисяч гривень – надбавку за виконання функцій експерта з питань таємниць,

8 тисяч гривень – надбавку за роботу в умовах режимних обмежень,

2 тисячі гривень – доплату за науковий ступінь кандидата юридичних наук,

4 тисячі гривень – доплату за почесне звання "Заслужений юрист",

64 тисячі 500 гривень – надбавку за специфічні умови служби,

33 тисячі 220 гривень – премію,

762 гривні – індексацію.