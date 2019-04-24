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      Сколько зарабатывают строители Крымского моста: сеть рассмешили цифры

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      Сколько зарабатывают строители Крымского моста
      Сколько зарабатывают строители Крымского моста / Фото из открытых источников

      Оккупанты спешно достраивают Крымский мост, чтобы успеть до конца 2019 года сдать железнодорожную часть моста. Поэтому срочно приглашают на работу новых сотрудников.

      На днях в соцсетях и на российских сайтах по поиску работы начали появляться объявления об открытых вакансиях на строительстве Керченского моста. В них призывают жителей России и оккупированного Крыма приобщиться к строительству моста.

      Читайте также: Россия спешно достраивает Крымский мост: появились новые фото и видео

      Что касается зарплат, то, к примеру, сварщик будет получать до 40 тысяч рублей (менее чем 17 тысячи гривен – 24 канал), а монтажник, арматурщик – 37 тысячи рублей.

      кримський мыст
      Вакансии на российских сайтах

      В объявлении указано, что работников из разных городов могут свозить на оккупированный полуостров за 3 тысячи рублей. А также обеспечат общежитием, но будут высчитывать из зарплаты 140 рублей в день за двухразовое питание.

      кримський міст
      Монтажнику предлагают 40 тысяч рублей зарплаты

      Однако пользователей сети возмутили такие зарплаты. По их словам они очень низки как для Российской Федерации. Специалисты этого дела обычно получают минимум 60 тысячи рублей.

      "Предложение от которого невозможно отказаться. Бегу уволюсь со своей работы, где получаю в два раза больше, и на автобус в Керчь", – написал один из пользователей сети.

      "620 долларов и пахать как ишак. В Украине сварщики за такие деньги вас бы послали", – возмутился россиянин.

      Что известно о Крымском мосте?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Есть еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичном. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Украины Строительство Новости недвижимости Зарплата Новости Крыма Аннексия Крыма Крымский мост
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