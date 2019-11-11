Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА

В управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передано имущество, принадлежащее нескольким лицам, которых ассоциируют с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Некоторое имущество еще можно взять в управление.

Об этом рассказал 24 каналу председатель АРМА Антон Янчук. Но он уточнил, что среди переданного агентству в управление имущества нет такого, которое принадлежало непосредственно экс-министру. Однако есть активы нескольких лиц, которых ассоциируют с одиозным чиновником. Именно поэтому некоторые СМИ это имущество "приписывают" Александру Клименко.

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Кстати, с части этого имущества уже были отменены аресты. Речь идет о некоторых транспортных средствах, недвижимости и деньгах.



Экс-министр и шахматы / Фото с сайта Клименко

Подавляющее большинство имущества, которое ассоциируют с этим чиновником, передано в управление, но не все. К примеру, в АРМА передано базу охоты и рыболовства в Переяславе Киевской области, на которую так и не нашли управляющего. Со следующего туристического сезона все желающие могут принять участие в конкурсе на управляющего этим активом.

АРМА передало в управление компании-управляющему три этажа БЦ "Гулливер". По информации на 5 ноября этого года, за счет доходов от управления компенсировано все расходы и перечислено в госбюджет доходы в сумме более 7 миллионов гривен. Были некоторые препятствия с стороны третьих лиц в начале этого управления, но вопрос уже решен,

– рассказывает Антон Янчук.

Также в управлении находится 64 квартиры, из которых в платном срочном пользовании – 60. По состоянию на 5 ноября 2019 года, за счет доходов от управления компенсировано все расходы и перечислено в госбюджет доходы в сумме 146 367,60 гривен.

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Янчук отмечает, что управление такими активами не такой уж и рентабельный бизнес: нужно найти таких арендаторов, которые готовы будут через три дня покинуть помещение.



Квартиру экс-министра уже сдали в аренду / Фото Facebook АРМА

В случае поступления решения прокурора или судебного решения, вступившего в законную силу, которыми отменено арест принятых в управление активов, АРМА в трехдневный срок возвращает их законному владельцу,

– отмечает Янчук.

Также следует учитывать и репутацию помещения. Соседи часто рассказывают потенциальным арендаторам, что их могут выставить за дверь неизвестные. Эти все обстоятельства отрицательно влияют на арендную плату.

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Пользуясь случаем приглашаем всех желающих, кто может, знает и хочет управлять жилой недвижимостью к сотрудничеству и готовы рассмотреть любые предложения, в том числе и по управлению жилой недвижимостью,

– призывает Янчук.

Кстати, недавно появилась информация, что часто упоминавшуюся в СМИ дорогу статуэтку орла из квартиры Александра Клименко нашли в подвале АРМА в поврежденном состоянии. В агентстве убеждены, что эта публикация знаменует начало полномасштабной информационно-дискредитационной кампании, направленной против АРМА.



Статуэтка раздора из квартиры Клименко / Фото Facebook АРМА

"Это свидетельствует о том, что АРМА стала кому-то очень неудобной, и в условиях комплексного контроля за деятельностью органа кто-то пытается заблокировать его работу", – такое мнение высказал Янчук.

Глава агентства добавляет, что на удивление, увидев фото, размещенное в публикации, стало понятно – помещение на фотографии очень похоже на их. В связи с этим агентство провело оперативную проверку и выявило – в подвальном помещении находится разбитый стеклянный предмет, внешне похожий на статуэтку, о которой говорится в статье. В то же время, Антон Янчук рассказывает, что один из сотрудников АРМА уже написал заявление во все правоохранительные органы о преступлении, поэтому сейчас этот вопрос исследуется правоохранителями.

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Чем занимается АРМА?АРМА – агентство по розыску и менеджменту активов. Агентство уполномочено выявлять и разыскивать активы, то есть имущество, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве. На основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Подробнее о судьбе другого имущества, которое в СМИ ассоциируют с бывшим президентом Януковичем и его окружением и не только, читайте вскоре в эксклюзивном интервью с председателем АРМА Антоном Янчуком.