Скільки заробила держава на майні "людей ексміністра Клименка": коментар АРМА

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано майно, що належить кільком особам, яких асоціюють з ексміністром доходів і зборів Олександром Клименком. Деяке майно ще можна взяти в управління.

Про це розповів 24 каналу голова АРМА Антон Янчук. Але він уточнив, що серед переданого агентству в управління майна немає такого, яке належало безпосередньо ексміністру. Проте є активи кількох осіб, яких асоціюють з одіозним чиновником. Саме тому деякі ЗМІ це майно "приписують" Олександру Клименку.

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До речі, з частини цього майна вже були скасовані арешти. Йдеться про деякі транспортні засоби, нерухомість і гроші.

Ексміністр і шахи / Фото з сайту Клименка

Переважну більшість майна, яке асоціюють з цим високопосадовцем, передано в управління, але не все. Приміром, в АРМА передано базу мисливства та рибальства в Переяславі Київської області, на яку так і не знайшли управителя. З наступного туристичного сезону всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі на управителя цим активом.

АРМА передало в управління компанії-управителю три поверхи БЦ "Гуллівер". За інформацією на 5 листопада цього року, за рахунок доходів від управління компенсовано всі витрати та перераховано до держбюджету доходи в сумі понад 7 мільйонів гривень. Були певні перешкоди зі сторони третіх осіб на початку цього управління, але питання вже вирішене,

– розповідає Антон Янчук.

Також в управлінні перебуває 64 квартири, з яких у платному строковому користуванні – 60. Станом на 5 листопада 2019 року, за рахунок доходів від управління компенсовано всі витрати та перераховано до держбюджету доходи в сумі 146 367,60 гривень.

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Янчук відзначає, що управління такими активами не такий вже й рентабельний бізнес: потрібно знайти таких орендарів, які готові будуть через три дні залишити приміщення.



Квартиру ексміністра вже здали в оренду / ​Фото Facebook АРМА

У разі надходження рішення прокурора чи судової ухвали, що набрала законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів, АРМА у триденний термін повертає їх законному власнику,

– наголошує Янчук.

Також варто враховувати і репутацію помешкання. Сусіди часто розповідають потенційним орендарям, що їх можуть виставити за двері невідомі. Ці всі обставини негативно впливають на орендну плату.

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Користуючись нагодою запрошуємо всіх охочих, хто може, знає і хоче управляти житловою нерухомістю до співпраці та готові розглянути будь які пропозиції, зокрема, й щодо управління житловою нерухомістю,

– закликає Янчук.

До речі, нещодавно з'явилась інформація, що часто згадувану у ЗМІ дорогу статуетку орла з квартири Олександра Клименка знайшли в підвалі АРМА в пошкодженому стані. В агентстві переконані, що ця публікація знаменує початок повномасштабної інформаційно-дискредитаційної кампанії, спрямованої проти АРМА.



Статуетка розбрату з квартири Клименка / ​Фото Facebook АРМА

"Це свідчить про те, що АРМА стала комусь дуже незручною, і в умовах комплексного контролю за діяльністю органу хтось намагається заблокувати його роботу", – таку думку висловив Янчук.

Голова агентства додає, що на превеликий подив, побачивши фото, розміщене у публікації, стало зрозуміло – приміщення на світлині дуже схоже на їхнє. У зв’язку з цим агентство провело оперативну перевірку і виявило – в підвальному приміщенні знаходиться розбитий скляний предмет, зовні схожий на статуетку, про яку йдеться в статті. Водночас, Антон Янчук розповідає, що один із працівників АРМА вже написав заяву у всі правоохоронні органи про злочин, тому наразі це питання досліджується правоохоронцями.

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Чим займається АРМА?АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агенство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

Детальніше про долю іншого майна, яке в ЗМІ асоціюють з колишнім президентом Януковичем та його оточенням і не лише, читайте незабаром в ексклюзивному інтерв'ю з головою АРМА Антоном Янчуком.