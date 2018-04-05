Сколько заседаний Рады пропустила Тимошенко: возмутительные данные

Двадцать лет – именно столько Юлия Владимировна в большой украинской политике. За это время мы успешно подписали Харьковские соглашения, бесповоротно победили свиной грипп и получили такую долгожданную Юлину тысячу. Совсем немало, как на 20 лет деятельности. И, как показывает активность Юлии Тимошенко – впереди еще много свершений.

94,6% – такое количество голосований в 2018 году пропустила Юлия Владимировна Тимошенко.

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С начала года в ВР состоялось 30 пленарных заседаний, 6 лидер Батькивщины проболела. 15 заседаний, пропустила по неизвестным причинам. И только на трети заседаний Верховной Рады была зарегистрирована.

В январе она вообще не работала – 0 голосований. Уже лучше кнопочки нажимались в феврале – 20. А настоящая весна к ЮВТ пришла в марте – 32 голосования

То есть, из почти тысячи голосований Тимошенко была активной лишь 52 раза.

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