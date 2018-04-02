Что нужно чтобы политическая сила пробилась во власть в наше время

В состав необходимо включить кого-то в камуфляже, желательно уважаемого диссидента, и каждый раз переживать о судьбе переселенцев. правда на словах, потому что на деле государство практически ничего не делает.

3 миллиарда гривен – такую сумму за 2 года привлекло на проекты, связанные с переселенцами, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Читайте также: Сколько миллионов в лотерею выиграли чиновники

Только 1% этих средств профинансирован государством.

17 миллионов гривен – сумма, которую указал Олег Ляшко в декларации.



Декларация Ляшко за 2017 год

Для примера, Швейцария, Литва и Беларусь организовали доставку гуманитарной помощи на 2 миллиона долларов. Американская правительственная организация запустила 2 проекта на общую сумму 87 миллионов долларов, еще 4 миллиона долларов помощи Украине выделит Япония.

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.