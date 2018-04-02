Что нужно чтобы политическая сила пробилась во власть в наше время
В состав необходимо включить кого-то в камуфляже, желательно уважаемого диссидента, и каждый раз переживать о судьбе переселенцев. правда на словах, потому что на деле государство практически ничего не делает.
3 миллиарда гривен – такую сумму за 2 года привлекло на проекты, связанные с переселенцами, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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Только 1% этих средств профинансирован государством.
17 миллионов гривен – сумма, которую указал Олег Ляшко в декларации.
Декларация Ляшко за 2017 год
Для примера, Швейцария, Литва и Беларусь организовали доставку гуманитарной помощи на 2 миллиона долларов. Американская правительственная организация запустила 2 проекта на общую сумму 87 миллионов долларов, еще 4 миллиона долларов помощи Украине выделит Япония.
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