Сколько миллионов в лотерею выиграли чиновники

7 миллионов 874 тысячи гривен выиграли чиновники за последние три года.

Наибольшим везением может похвастаться исключенный из "Самопомочи" Павел Кишкар в 2015 году нардеп выиграл 2 миллиона 200 тысяч гривен.

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1 миллион гривен выигрыша принесла лотерея "Лото-Забава" чиновнице из Черкасской области Ирине Каландирец.

Ну а самой фартовой оказалась радикальная партия. Лидер Олег Ляшко выиграл на футбольных матчах 571 тысячу. Его однопартиец Алексей Ленский в 2015 году выиграл 9,5 тысяч гривен, а уже в 2016-м – почти 562 тысячи гривен.

Выигрыш Ляшко в лотерею

Также 777 тысяч гривен выиграла в лотерею жена одного из начальников отдела НКРЕКП.

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