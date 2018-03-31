Скільки мільйонів в лотерею виграли чиновники

7 мільйонів 874 тисячі гривень виграли чиновники за останні три роки.

Найбільшою фартом може похвалитись виключений із самопомочі Павло Кишкар у 2015 нардеп виграв 2 мільйон 200 тисяч гривень.

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1 мільйон гривень виграшу принесла лотерея "Лото-Забава" чиновниці з Черкаської області Ірині Каландирець.

Ну а найфартовішою виявилась радикальна партія. Лідер Олег Ляшко виграв на футбольних матчах 571 тисяч. Його однопартієць Олексій Ленський у 2015 році виграв 9,5 тисяч гривень, а вже у 2016 – майже 562 тисячі гривень.



Виграш Ляшка у лотерею

Також 777 тисяч гривень виграла в лотерею дружина одного з начальників відділу НКРЕКП.

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