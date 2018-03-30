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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Яким ЗМІ українці довіряють найбільше: цікаві дані

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Як це не прикро, але друковані видання йдуть у небуття. Лише кожен 5 українець читає газети і журнали. Утім є і зворотній бік медалі. Тепер інформацію можна легко перевірити з інших джерел. Та чи намагаються українці розбиратись фейкова новина чи ні?

Для 85,7% українців основним джерелом отримання інформації є загальнонаціональні телеканали. Другим за популярністю джерелом інформації жителі України назвали Інтернет-сайти, їм надали перевагу 27% опитаних. Майже чверть населення нашої країни черпає інформацію із соцмереж.

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52% українців не перевіряють інформацію, яку отримують із засобів масової інформації. До того ж 53,2% опитаних вважають, що самі здатні відрізняти якісну інформацію від дезінформації та фейку.


Більше половини українців не перевіряють інформацію зі ЗМІ

Варто зазначити, що кожен третій житель України стверджує що перевіряє будь-яку інформацію у ЗМІ "іншої" сторони.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Новини України ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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