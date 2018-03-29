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Який коефіцієнт нардепів у парламенті за березень: вражаюча цифра

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Лідерство – виняткова якість. Наділені цим вмінням люди ведуть за собою, гуртують, мотивують і показують приклад іншим. Та якщо ми говоримо про політичних лідерів в Україні, то тут було б добре, аби на них якомога менше рівнялись інші, бо їхня діяльність у березні скоріше заслуговує місця на дошці ганьби, аніж пошани.

6% – такий коефіцієнт корисної дії Юрія Бойка в парламенті у березні місяці. Лідер "Опозиційного блоку" проголосував лише 25 разів із усіх 399 голосувань. Не далеко пішла і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона брала участь лише у 8% голосувань.

Олег Березюк

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Попри те, що Олег Ляшко був присутній на усіх засіданнях, радикал доволі пасивний – 61% голосувань. Понад дві третини голосувань у лідера "Самопомочі" Олега Березюка.

Народний фронт

Найактивніше тиснули на кнопки провладні "Народний фронт" – 84% і лідер "БПП" Артур Герасимов, в активі якого 94% голосувань.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Верховна Рада Юлія Тимошенко Олег Ляшко Олег Березюк
Джерело: 24 Канал
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