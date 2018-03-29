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Какой коэффициент нардепов в парламенте за март: впечатляющая цифра

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Лидерство – исключительное качество. Наделенные этим качеством люди ведут за собой, сплачивают, мотивируют и показывают пример другим. Но если мы говорим о политических лидерах в Украине, то было бы хорошо, чтобы на них как можно меньше равнялись другие, потому что их деятельность в марте скорее заслуживает места на доске позора, чем уважения.

6% – такой коэффициент полезного действия Юрия Бойко в парламенте в марте месяце. Лидер "Оппозиционного блока" проголосовал лишь 25 раз из всех 399 голосований. Недалеко ушла и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она участвовала только в 8% голосований.

Олег Березюк

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Несмотря на то, что Олег Ляшко присутствовал на всех заседаниях, радикал довольно пассивный – 61% голосований. Более двух третей голосований в лидера "Самопомочи" Олега Березюка.

Народний фронт

Наиболее активно давили на кнопки провластные "Народный фронт" – 84% и лидер "БПП" Артур Герасимов, в активе которого 94% голосований.

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

Теги: Верховная Рада Олег Березюк Олег Ляшко Юлия Тимошенко
Источник: 24 Канал
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