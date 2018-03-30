Каким СМИ украинцы доверяют больше всего: интересные данные

Как это ни обидно, но печатные издания уходят в небытие. Лишь каждый 5 украинец читает газеты и журналы. Впрочем, есть и обратная сторона медали. Теперь информацию можно легко проверить с других источников. И украинцы пытаются разбираться, фэйковая новость или нет?

Для 85,7% украинцев основным источником получения информации являются общенациональные телеканалы. Вторым по популярности источником информации жители Украины назвали Интернет-сайты, им отдали предпочтение 27% опрошенных. Почти четверть населения нашей страны черпает информацию из соцсетей.

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52% украинцев не проверяют информацию, которую получают из средств массовой информации. К тому же 53,2% опрошенных считают, что сами способны отличать качественную информацию от дезинформации и фейка.



Больше половины украинцев не проверяют информацию из СМИ

Стоит отметить, что каждый третий житель Украины утверждает что проверяет любую информацию в СМИ "другой" стороны.

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