Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29.03 – Россию уже давно сравнивают с толкиеновской страной зла – Мордором и в борьбе против нее не обойтись без магии. Список лиц с сверхвозможностями и президентскими амбициями пополняется, теперь стать гарантом стремится человек с сверхволевым характером – Роман Насиров.
Также в выпуске:
Как с бедностью борется главный радикал страны.
Какими источниками информации пользуются украинцы.
Источник: 24 Канал
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