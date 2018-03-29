Вести.UA. Волшебная палочка Порошенко. Президентские амбиции Насирова

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29.03 – Россию уже давно сравнивают с толкиеновской страной зла – Мордором и в борьбе против нее не обойтись без магии. Список лиц с сверхвозможностями и президентскими амбициями пополняется, теперь стать гарантом стремится человек с сверхволевым характером – Роман Насиров.

Также в выпуске: Как с бедностью борется главный радикал страны. Какими источниками информации пользуются украинцы.