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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова

Вєсті.UA 113 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.03 – Росію вже давно порівнюють із толкієнівською країною зла – Мордором і в боротьбі проти неї не обійдеться без магії. Список осіб із надможливостями та президенськими амбіціями поповнюється, тепер стати гарантом прагне людина з надвольовим характером – Роман Насіров.

Також у випуску:

Як з бідністю бореться головний радикал країни.

Якими джерелами інформації користуються українці.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Вєсті.UA Роман Насіров
Джерело: 24 Канал
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