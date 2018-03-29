Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.03 – Росію вже давно порівнюють із толкієнівською країною зла – Мордором і в боротьбі проти неї не обійдеться без магії. Список осіб із надможливостями та президенськими амбіціями поповнюється, тепер стати гарантом прагне людина з надвольовим характером – Роман Насіров.

Також у випуску: Як з бідністю бореться головний радикал країни. Якими джерелами інформації користуються українці.