Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29.03 – Росію вже давно порівнюють із толкієнівською країною зла – Мордором і в боротьбі проти неї не обійдеться без магії. Список осіб із надможливостями та президенськими амбіціями поповнюється, тепер стати гарантом прагне людина з надвольовим характером – Роман Насіров.
Також у випуску:
Як з бідністю бореться головний радикал країни.
Якими джерелами інформації користуються українці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі