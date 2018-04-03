Що потрібно аби політична сила пробилась до влади у наш час

До складу необхідно включити когось у камуфляжі, бажано поважного дисидента і щоразу переймати долею переселенців. щоправда на словах, бо на ділі держава практично нічого не робить.

3 мільярди гривень – таку суму за 2 роки залучило за проекти пов'язані з переселенцями Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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Лише 1% цих коштів профінансовано державою.

17 мільйонів гривень – сума, яку вказав Олег Ляшко у декларації.



Декларація Ляшка за 2017 рік

Для прикладу, Швейцарія, Литва і Білорусь організували доставку гуманітарної допомоги на 2 мільйони доларів. Американська урядова організація запустила 2 проекти на загальну суму 87 мільйонів доларів, ще 4 мільйони доларів допомоги виділить Україні Японія.

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