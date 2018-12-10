Скопом и батька легче бить: почему объединяются оппозиционные кандидаты в президенты

Внефракционный депутат Виктор Чумак поддержал кандидатуру Анатолия Гриценко на выборах президента и возглавил его избирательный штаб.

Это уже третье объединение за последние месяцы.

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"Не участвовать в выборах с растопыренными пальцами. А идти побеждать, брать ответственность за страну вместе", – сказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Такими словами бывший министр обороны Анатолий Гриценко призывает демократические силы объединяться, конечно, вокруг него.

Предлагаем и Святославу Вакарчуку, и Андрею Садовому, и Николаю Томенко, и Николаю Катеринчуку, и партиям, политическим, общественным деятелям образовать общую платформу,

– подчеркнул Гриценко.

Чумак возглавит избирательный штаб Гриценко. Также в команде - депутат от "БПП" Наталья Новак и экс-нардеп Егор Фирсов. Его два года назад лишили мандата, потому что вышел из президентской фракции. Обещают еще новые лица, прозрачность избирательного фонда и минимум рекламных билбордов.

Сейчас по Украине билбордов с Гриценко всего тысяча – пять раз меньше, чем у других партий. Оба политика уверяют, что с олигархами не связаны и денег не имеют.



Виктор Чумак и Анатолий Гриценко

Каждый из кандидатов демократического лагеря привлекает свою категорию избирателей. Анатолия Гриценко и Романа Бессмертного поддерживают люди старшего возраста из центра страны и столицы. Чумак тоже имеет избирателей в этом регионе. Интересы молодежи и людей серднего возраста Андрей Садовый представляет на Западе, а Святослав Вакарчук - по всей Украине.

37 кандидатов, которые на сегодня существуют, создают огромную неприязнь и негатив у избирателей. Объединение этих лагерей действительно приводит к тому, что это серьезная заявка на успех заранее,

– сказал политолог Александр Солонтай.

Впрочем Вакарчук, Бессмертный, Садовый, Томенко и другие не спешат выступать в поддержку Гриценко-президента. В октябре лидеры "Самопомочи" и "Демократического альянса" Андрей Садовый и Василий Гацько сами заявили об объединении. И единственным кандидатом на президентские выборы выдвинули Садового. Он объединяться готов под парламентские выборы, в том числе и с Гриценко.

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Список новых кандидатов в президенты начнет вырисовываться после Нового года. Тогда начнется их регистрация. Окончательно мы получим его 9 февраля. Но снять кандидатуру в пользу любого из соперников кандидаты смогут вплоть до последнего дня перед выборами. И к тому моменту будет сохраняться и возможность любых союзов.