Гуртом і батька легше бити: чому об'єднуються опозиційні кандидати в президенти

Позафркційний депутат Віктор Чумак підтримав кандидатуру Анатолія Гриценка на виборах президента й очолив його виборчий штаб.

Це вже третє об'єднання за останні місяці.

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"Не брати участь у виборах з розчепіреними пальцями. А йти перемагати, брати відповідальність за країну разом", – сказав лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Такими словами колишній міністр оборони Анатолій Гриценко закликає демократичні сили об'єднуватись, звичайно, навколо нього.

Пропонуємо і Святославу Вакарчуку, і Андрію Садовому, і Миколі Томенку, і Миколі Катеринчуку. І партіям, і політичним, громадським діячам утворити спільну платформу,

– наголосив Гриценко.

Чумак очолить виборчий штаб Гриценка. Також у команді - депутатка від "БПП" Наталія Новак і екс-нардеп Єгор Фірсов. Його два роки тому позбавили мандату, бо вийшов з президентської фракції. Обіцяють ще нові обличчя, прозорість виборчого фонду і мінімум рекламних білбордів.

Зараз по Україні білбордів з Гриценком всього тисяча – вп'ятеро менше, ніж в інших партій. Обоє політиків переконують, що з олігархами не пов'язані і грошей не мають.



Віктор Чумак та Анатолій Гриценко

Кожен з кандидатів демократичного табору приваблює свою категорію виборців. Анатолія Гриценка та Романа Безсмертного підтримують люди старшого віку з центру країни і столиці. Чумак теж має виборців у цьому регіоні. Інтереси молоді і людей серднього віку Андрій Садовий представляє на Заході, а Святослав Вакарчук – по всій Україні.

37 кандидатів, які на сьогодні існують, створюють величезну відразу і негатив у виборців. Об'єднання цих таборів дійсно призводить до того, що це серйозна заявка на успіх наперед,

– сказав політолог Олександр Солонтай.

Втім Вакарчук, Безсмертний, Садовий, Томенко та інші не поспішають виступати на підтримку Гриценка-президента. У жовтні лідери Самопомочі та "Демократичного альянсу" Андрій Садовий та Василь Гацько самі заявили про об'єднання. І єдиним кандидатом на президентські вибори висунули Садового. Він об'єднуватися готовий під парламентські вибори, зокрема і з Гриценком.

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Список нових кандидатів в президенти почне вимальовуватися після Нового року. Тоді почнеться їх реєстрація. Остаточно ми отримаємо його 9 лютого. Але зняти кандидатуру на користь будь-кого з суперників кандидати зможуть аж до останнього дня перед виборами. І до того моменту зберігатиметься і можливість будь-яких союзів.