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      Скорее всего, больных коронавирусом в Украине значительно больше, – нардеп Качура

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      В Украине уже зафиксировали 191 случай заражения коронавирусом. Количество больных теперь растет не по дням, а почти каждый час. Однако нардеп от фракции "Слуга народа" Олескандр Качура предположил, что на самом деле в Украине значительно больше больных Covid-19, но мы о них не знаем.

      Такое мнение он высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. Также объяснил, что причиной такой ситуации является то, что в Украине делают мало тестов для выявление заболевания.

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      "Мы еще не понимаем, что происходит. Я уверен, что и статистика, которую нам дают, не соответствует действительности", – сказал Качура.

      Если мы сейчас проведем тестирование, я думаю, что у нас будет подтвержденных случаев значительно больше. Симптомы (у людей – 24 канал) на самом деле очень похожи на коронавирус,
      – добавил нардеп.

      По его словам, многие люди не обращаются в медицинские учреждения, так как борются с болезнью самостоятельно, даже не зная, что это вирус. Однако если бы эти люди прошли тестирование – статистика была бы иной.

      Официальное число больных в разных городах Украины:

      • Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)
      • Киев – 47;
      • Киевская область – 24;
      • Тернопольская область – 24 (1 летальный)
      • Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных)
      • Запорожская область – 8;
      • Одесская область – 4;
      • Винницкая область – 4;
      • Житомирская область – 4 (1 летальный)
      • Волынская область – 2;
      • Днепропетровская область – 2;
      • Донецкая область – 2;
      • Львовская область – 2;
      • Черкасская область – 2;
      • Закарпатская область – 1;
      • Луганская область – 1;
      • Херсонская область – 1.

      тести
      Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 каналу
       

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Статистика Коронавирус в Украине Слуга народа Новости политики Новости Украины
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