Скорее всего, больных коронавирусом в Украине значительно больше, – нардеп Качура

В Украине уже зафиксировали 191 случай заражения коронавирусом. Количество больных теперь растет не по дням, а почти каждый час. Однако нардеп от фракции "Слуга народа" Олескандр Качура предположил, что на самом деле в Украине значительно больше больных Covid-19, но мы о них не знаем.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. Также объяснил, что причиной такой ситуации является то, что в Украине делают мало тестов для выявление заболевания.

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"Мы еще не понимаем, что происходит. Я уверен, что и статистика, которую нам дают, не соответствует действительности", – сказал Качура.

Если мы сейчас проведем тестирование, я думаю, что у нас будет подтвержденных случаев значительно больше. Симптомы (у людей – 24 канал) на самом деле очень похожи на коронавирус,

– добавил нардеп.

По его словам, многие люди не обращаются в медицинские учреждения, так как борются с болезнью самостоятельно, даже не зная, что это вирус. Однако если бы эти люди прошли тестирование – статистика была бы иной.

Официальное число больных в разных городах Украины:

Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)

Киев – 47;

Киевская область – 24;

Тернопольская область – 24 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных)

Запорожская область – 8;

Одесская область – 4;

Винницкая область – 4;

Житомирская область – 4 (1 летальный)

Волынская область – 2;

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 2;

Львовская область – 2;

Черкасская область – 2;

Закарпатская область – 1;

Луганская область – 1;

Херсонская область – 1.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 каналу

