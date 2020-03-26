Скорее всего, больных коронавирусом в Украине значительно больше, – нардеп Качура
В Украине уже зафиксировали 191 случай заражения коронавирусом. Количество больных теперь растет не по дням, а почти каждый час. Однако нардеп от фракции "Слуга народа" Олескандр Качура предположил, что на самом деле в Украине значительно больше больных Covid-19, но мы о них не знаем.
Такое мнение он высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. Также объяснил, что причиной такой ситуации является то, что в Украине делают мало тестов для выявление заболевания.
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"Мы еще не понимаем, что происходит. Я уверен, что и статистика, которую нам дают, не соответствует действительности", – сказал Качура.
Если мы сейчас проведем тестирование, я думаю, что у нас будет подтвержденных случаев значительно больше. Симптомы (у людей – 24 канал) на самом деле очень похожи на коронавирус,
– добавил нардеп.
По его словам, многие люди не обращаются в медицинские учреждения, так как борются с болезнью самостоятельно, даже не зная, что это вирус. Однако если бы эти люди прошли тестирование – статистика была бы иной.
Официальное число больных в разных городах Украины:
- Черновицкая область – 47 (1 летальный, 4 выздоровели)
- Киев – 47;
- Киевская область – 24;
- Тернопольская область – 24 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область – 16 (2 летальных)
- Запорожская область – 8;
- Одесская область – 4;
- Винницкая область – 4;
- Житомирская область – 4 (1 летальный)
- Волынская область – 2;
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 2;
- Львовская область – 2;
- Черкасская область – 2;
- Закарпатская область – 1;
- Луганская область – 1;
- Херсонская область – 1.
Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 каналу
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