Найімовірніше, хворих на коронавірус в Україні є значно більше, – нардеп Качура
В Україні вже зафіксували 191 випадок зараження коронавірусом. Кількість хворих тепер зростає не щодня, а майже щогодини. Однак нардеп від фракції "Слуга народу" Олескандр Качура припустив, що насправді в Україні є значно більше хворих на Covid-19, але ми про них незнаємо.
Таку думку він висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Також пояснив, що причиною такої ситуації є те, що в Україні роблять мало тестувань на виявлення захворювання.
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"Ми ще не розуміємо, що відбувається. Я впевнений, що та статистика, яку нам дають, неправдива", – сказав Качура.
Якщо ми зараз проведемо тестування, я думаю, що в нас буде підтверджених випадків значно більше. Симптоми (у людей – 24 канал) насправді дуже схожі на коронавірус,
– додав нардеп.
За його словами, багато людей не звертаються до медичних закладів, тому борються з хворобою самостійно, навіть не знаючи, що це вірус. Однак якби ці люди пройшли тестування – статистика була б іншою.
Офіційна кількість хворих у різних містах України:
- Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);
- Київ – 47;
- Київська область – 24;
- Тернопільська область – 24 (1 летальний);
- Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);
- Запорізька область – 8;
- Одеська область – 4;
- Вінницька область – 4;
- Житомирська область – 4 (1 летальний);
- Волинська область – 2;
- Дніпропетровська область – 2;
- Донецька область – 2;
- Львівська область – 2;
- Черкаська область – 2;
- Закарпатська область – 1;
- Луганська область – 1;
- Херсонська область – 1.