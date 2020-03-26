Найімовірніше, хворих на коронавірус в Україні є значно більше, – нардеп Качура

В Україні вже зафіксували 191 випадок зараження коронавірусом. Кількість хворих тепер зростає не щодня, а майже щогодини. Однак нардеп від фракції "Слуга народу" Олескандр Качура припустив, що насправді в Україні є значно більше хворих на Covid-19, але ми про них незнаємо.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Також пояснив, що причиною такої ситуації є те, що в Україні роблять мало тестувань на виявлення захворювання.

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"Ми ще не розуміємо, що відбувається. Я впевнений, що та статистика, яку нам дають, неправдива", – сказав Качура.

Якщо ми зараз проведемо тестування, я думаю, що в нас буде підтверджених випадків значно більше. Симптоми (у людей – 24 канал) насправді дуже схожі на коронавірус,

– додав нардеп.

За його словами, багато людей не звертаються до медичних закладів, тому борються з хворобою самостійно, навіть не знаючи, що це вірус. Однак якби ці люди пройшли тестування – статистика була б іншою.

Офіційна кількість хворих у різних містах України:

Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);

Київ – 47;

Київська область – 24;

Тернопільська область – 24 (1 летальний);

Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);

Запорізька область – 8;

Одеська область – 4;

Вінницька область – 4;

Житомирська область – 4 (1 летальний);

Волинська область – 2;

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 2;

Львівська область – 2;

Черкаська область – 2;

Закарпатська область – 1;

Луганська область – 1;

Херсонська область – 1.



Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

