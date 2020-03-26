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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Найімовірніше, хворих на коронавірус в Україні є значно більше, – нардеп Качура

      -
      Олександр Качура / Інтерфакс

      В Україні вже зафіксували 191 випадок зараження коронавірусом. Кількість хворих тепер зростає не щодня, а майже щогодини. Однак нардеп від фракції "Слуга народу" Олескандр Качура припустив, що насправді в Україні є значно більше хворих на Covid-19, але ми про них незнаємо.

      Таку думку він висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Також пояснив, що причиною такої ситуації є те, що в Україні роблять мало тестувань на виявлення захворювання.

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      "Ми ще не розуміємо, що відбувається. Я впевнений, що та статистика, яку нам дають, неправдива", – сказав Качура.

      Якщо ми зараз проведемо тестування, я думаю, що в нас буде підтверджених випадків значно більше. Симптоми (у людей – 24 канал) насправді дуже схожі на коронавірус,
      – додав нардеп.

      За його словами, багато людей не звертаються до медичних закладів, тому борються з хворобою самостійно, навіть не знаючи, що це вірус. Однак якби ці люди пройшли тестування – статистика була б іншою.

      Офіційна кількість хворих у різних містах України:

      • Чернівецька область – 47 (1 летальний, 4 одужали);
      • Київ – 47;
      • Київська область – 24;
      • Тернопільська область – 24 (1 летальний);
      • Івано-Франківська область – 16 (2 летальних);
      • Запорізька область – 8;
      • Одеська область – 4;
      • Вінницька область – 4;
      • Житомирська область – 4 (1 летальний);
      • Волинська область – 2;
      • Дніпропетровська область – 2;
      • Донецька область – 2;
      • Львівська область – 2;
      • Черкаська область – 2;
      • Закарпатська область – 1;
      • Луганська область – 1;
      • Херсонська область – 1.

      тести
      Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Статистика Коронавірус в Україні Слуга народу Новини політики Новини України
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